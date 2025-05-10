Макрон подтвердил участие Франции в «коалиции желающих» для поддержки Украины

Франция готова активно участвовать во встрече «коалиции желающих», которая пройдёт 10 мая как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По словам Макрона, встреча организована по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского и соберёт лидеров стран-партнёров, выступающих за безопасность Украины.

«Завтра состоится встреча так называемой коалиции стран-партнёров, и мы будем принимать участие в этой встрече», – сказал французский лидер.

Он также прокомментировал возможность своей поездки на Украину, подчеркнув, что визит не будет предварительно анонсирован, но «в надлежащее время» он планирует направиться в Киев.