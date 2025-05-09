Фицо: Словакия стремится к нормальным отношениям с Россией
Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Путиным. Обложка © kremlin.ru
Словакия проявляет интерес к установлению нормальных отношений с Россией. Такую позицию озвучил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В Словакии мы заинтересованы в нормальных отношениях с Российской Федерацией. У нас имеются возможности для сотрудничества парламентов», — отметил Фицо.
Он также подчеркнул значимость сотрудничества в сфере энергетики, включая атомные электростанции.
«Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем всё для того, чтобы наши отношения улучшались», — добавил Фицо.
Напомним, Владимир Путин встретился с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в Кремле 9 мая. Во время беседы российский лидер отметил, что Москва ценит приезд политика, несмотря на все учинённые сложности со стороны стран Запада.