Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал резонансное заявление: несколько лет назад, во время его работы в должности главы Национальной разведывательной организации (MİT), он стал жертвой попытки отравления.

В беседе с телеканалом 24TV турецкий дипломат рассказал, что инцидент произошёл около 4–5 лет назад. О попадании в организм токсичных веществ, в том числе мышьяка и ртути, стало известно только после проведения анализов. Кто стоял за покушением Фидан не уточнил, отметив лишь, что угроза может исходить как от внутренних сил, так и от внешних врагов.

«Враги не только внутри, но и за пределами», — сказал министр.

Хакан Фидан предпочёл не вдаваться в детали произошедшего, оставив общественность без ответов на ключевые вопросы.