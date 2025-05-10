Глава МИД Турции Фидан рассказал, что около пяти лет назад его пытались отравить
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © Х / Hakan Fidan
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал резонансное заявление: несколько лет назад, во время его работы в должности главы Национальной разведывательной организации (MİT), он стал жертвой попытки отравления.
В беседе с телеканалом 24TV турецкий дипломат рассказал, что инцидент произошёл около 4–5 лет назад. О попадании в организм токсичных веществ, в том числе мышьяка и ртути, стало известно только после проведения анализов. Кто стоял за покушением Фидан не уточнил, отметив лишь, что угроза может исходить как от внутренних сил, так и от внешних врагов.
«Враги не только внутри, но и за пределами», — сказал министр.
Хакан Фидан предпочёл не вдаваться в детали произошедшего, оставив общественность без ответов на ключевые вопросы.
Ранее Анкара официально выразила поддержку Исламабаду на фоне резкого обострения конфликта Пакистана и Индии. Хакан Фидан в телефонном разговоре с коллегой Исхаком Даром назвал действия Нью-Дели нарушением суверенитета соседней державы.