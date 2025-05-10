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10 мая, 01:03

Sky News: Убийца троих детей в Саутпорте напал на надзирателя в тюрьме

Аксель Рудакубана. Обложка © Х / Charlie Bentley-Astor

Аксель Рудакубана. Обложка © Х / Charlie Bentley-Astor

Аксель Рудакубана, осуждённый за убийство детей в Саутпорте, атаковал тюремного надзирателя. Сейчас инцидент расследует местная полиция, сообщил телеканал Sky News.

По данным издания, в своей камере Рудакубана вскипятил воду и выплеснул кипяток на офицера, который находился снаружи через люк в двери. Сотрудника тюрьмы госпитализировали в качестве меры предосторожности. Врачи сообщили, что у него лишь лёгкие травмы.

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Напомним, Аксель Рудакубана, 17-летний выходец из семьи мигрантов, в 2024 году совершил нападение на танцевальную студию Hope of Hart в Саутпорте. В январе 2025 года суд приговорил подростка к 52 годам лишения свободы за убийство трёх девочек.

Лия Мурадьян
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