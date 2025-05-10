Sky News: Убийца троих детей в Саутпорте напал на надзирателя в тюрьме
Аксель Рудакубана. Обложка © Х / Charlie Bentley-Astor
Аксель Рудакубана, осуждённый за убийство детей в Саутпорте, атаковал тюремного надзирателя. Сейчас инцидент расследует местная полиция, сообщил телеканал Sky News.
По данным издания, в своей камере Рудакубана вскипятил воду и выплеснул кипяток на офицера, который находился снаружи через люк в двери. Сотрудника тюрьмы госпитализировали в качестве меры предосторожности. Врачи сообщили, что у него лишь лёгкие травмы.
Напомним, Аксель Рудакубана, 17-летний выходец из семьи мигрантов, в 2024 году совершил нападение на танцевальную студию Hope of Hart в Саутпорте. В январе 2025 года суд приговорил подростка к 52 годам лишения свободы за убийство трёх девочек.