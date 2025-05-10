Sky News: Убийца троих детей в Саутпорте напал на надзирателя в тюрьме

По данным издания, в своей камере Рудакубана вскипятил воду и выплеснул кипяток на офицера, который находился снаружи через люк в двери. Сотрудника тюрьмы госпитализировали в качестве меры предосторожности. Врачи сообщили, что у него лишь лёгкие травмы.