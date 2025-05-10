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10 мая, 00:38

Церемонию развода караулов на Соборной площади в Москве 10 мая отменили

Церемония развода караулов Президентского полка СКМК ФСО России. Обложка © fso.gov.ru

Церемония развода караулов Президентского полка СКМК ФСО России. Обложка © fso.gov.ru

Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля отменили 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — сказано в заявлении.

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Напомним, что с 7 по 9 мая Московский Кремль оставался закрытым для посетителей. Это было связано с торжественными мероприятиями, приуроченными к 80-й годовщине Победы. Кроме этого остаются закрыты для посещения Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлёвской стены. Посетителей не будут пускать до 19 мая.

Лия Мурадьян
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