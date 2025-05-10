Церемонию развода караулов на Соборной площади в Москве 10 мая отменили

Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля отменили 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — сказано в заявлении.

Напомним, что с 7 по 9 мая Московский Кремль оставался закрытым для посетителей. Это было связано с торжественными мероприятиями, приуроченными к 80-й годовщине Победы. Кроме этого остаются закрыты для посещения Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлёвской стены. Посетителей не будут пускать до 19 мая.