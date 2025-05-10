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10 мая, 01:31

Минфин США предупредил о грозящем дефолте до конца лета

Минфин США предупредил о риске дефолта в августе из-за потолка госдолга

США вновь на грани дефолта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

США вновь на грани дефолта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Власти США оказались на пороге возможного дефолта: если Конгресс не предпримет срочных мер по увеличению потолка государственного долга, уже в августе правительство может лишиться средств для исполнения финансовых обязательств. Об этом предупредил министр финансов Скотт Бессент в письме, адресованном руководству законодательной власти.

По словам министра, существует «обоснованная вероятность» того, что к концу лета казна окажется пустой. Особенно тревожным фактором он назвал то, что этот период совпадает с традиционными каникулами Конгресса. В связи с этим он настоятельно рекомендовал законодателям принять решение об увеличении или временной приостановке действия лимита задолженности до середины июля. Цель — сохранить доверие к финансовой стабильности США на глобальном уровне.

На сегодняшний день общий объём американского госдолга превышает $36,2 трлн. В случае бездействия со стороны Конгресса страна может столкнуться с невозможностью оплачивать процентные выплаты и другие обязательства.

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Ранее СМИ предупредили, что США могут объявить о дефолте по госдолгу уже в июне. Определяющим фактором для дефолта в прогнозах аналитиков называется объём налоговых поступлений после апреля. Согласно подсчётам экспертов, сборы окажутся в рамках ожиданий, но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале лета.

Андрей Васильев
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