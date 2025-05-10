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Регион
10 мая, 02:25

Пушков заявил о ведущей роли Москвы в формировании нового мирового порядка

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва не просто участвует, а занимает ключевое место в переходе к новому мировому порядку, становясь одним из лидеров этого процесса.

Политик подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию давно потеряли свою актуальность. Саммит БРИКС в Казани 2024 года, по его словам, окончательно разрушил иллюзии западных стратегов, а участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы в Москве стало ярким подтверждением невозможности изоляции страны.

«Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден», – написал Пушков в телеграм-канале.

В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы
В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы

Ранее Life.ru писал, что мировая пресса назвала Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года «грандиозным». Присутствие более 25 иностранных лидеров на Красной площади в этот день продемонстрировало международную поддержку России вопреки стараниям Запада добиться её изоляции.

Юния Ларсон
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