Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва не просто участвует, а занимает ключевое место в переходе к новому мировому порядку, становясь одним из лидеров этого процесса.

Политик подчеркнул, что попытки Запада изолировать Россию давно потеряли свою актуальность. Саммит БРИКС в Казани 2024 года, по его словам, окончательно разрушил иллюзии западных стратегов, а участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы в Москве стало ярким подтверждением невозможности изоляции страны.

«Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден», – написал Пушков в телеграм-канале.