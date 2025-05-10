Мошенники начали обворовывать россиян через приложение с удалённым доступом

В МВД России зафиксировали новую схему хищения денег у граждан с помощью приложения для удалённого доступа. По информации ведомства, мошенники выдают себя за сотрудников поликлиник или управляющих организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Позвонив, они убеждают россиян установить на смартфон якобы полезную программу — для записи на приём к врачу или оплаты коммунальных услуг. После установки злоумышленники получают контроль над устройством и используют его для похищения средств с банковских счетов. В МВД подчёркивают, что сотрудники медучреждений, управляющих компаний и правоохранительных органов никогда не просят устанавливать сторонние приложения. Подобные просьбы — верный признак мошенничества.