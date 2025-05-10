Американский хедж-фонд обсудил покупку доли в «Турецком потоке»
WSJ: Фонд Elliott хочет купить долю в болгарском участке «Турецкого потока»
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Американская инвестиционная компания Пола Сингера Elliott Investment Management может приобрести долю в болгарском участке российского трубопровода «Турецкий поток», через который прокачивается газ по дну Чёрного моря. О планах влиятельного хедж-фонда узнала газета The Wall Street Journal от информированных источников.
По их словам, в апреле представители инвесткомпании провели встречу в Софии с представителями правительства Болгарии. Американский хедж-фонд уже подписал соглашение о неразглашении с газовым оператором «Булгартрансгаз». Elliott Investment Management намерена в том числе получить доступ к сети дата-центров и кабелей для передачи данных. Инсайдеры отметили, что переговоры находятся на начальной стадии, и нет гарантий заключения сделки, но она могла бы укрепить поставки российского газа.
«Инвестиции фонда из США в трубопровод, который транспортирует российский газ, могут помочь укрепить топливные поставки Москвы, в то время как европейские лидеры пытаются избавиться от остатков поставок российских энергоносителей», — пишет WSJ.
Напомним, Еврокомиссия намерена сегодня, 6 мая, представить стратегию, согласно которой европейские страны полностью откажутся от российского газа к 2027 году. Согласно документу, планируется реализовать этот переход в два этапа: к концу 2025 года запретить заключение новых соглашений и спотовых контрактов на поставку российского газа, а к концу 2027 года — прекратить импорт по всем существующим контрактам, включая поставки трубопроводного газа и СПГ.