Террорист задержан в Турции по запросу МВД России

В Турции по запросу МВД России задержали преступника, который разыскивается за терроризм. Об этом отчитался министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по «красному бюллетеню» Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», — написал министр в соцсети X.

А в результате операции в Анталье задержан «вор в законе» Б. П., который также совершил ряд преступлений на территории России. Он разыскивался Грузией по «зелёному бюллетеню» Интерпола. Глава МВД пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.