Россиянам разъяснили, на что обращать внимание при покупке вина

Покупателю всегда следует внимательно изучать информацию на контрэтикетках на обратной стороне бутылки вина, чтобы постепенно начать разбираться в сортах и вкусах. Об этом рассказал РИА «Новости» главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...», — объяснил он.

Эксперт отметил, что «вино требует к себе уважительного отношения», поэтому не следует ориентироваться только на отзывы или на поверхностный взгляд на товар. Катаржин посоветовал знакомиться с терруарами, изучить стиль каждой российской винодельни и выпускаемую продукцию. Он напомнил, что сейчас производство вина в России находится на подъёме, действует более 250 виноделен, основные из которых расположены в Краснодарском крае, Дагестане и в Крыму.