Два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье

В городе Лосино-Петровский Московской области нетрезвый мужчина решил показать приятелям боевую гранату, в результате её детонации два человека скончались. О случившемся пишет региональная прокуратура.

«Сегодня ночью четверо местных жителей, находясь в квартире на ул. Проезд Горького распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату. Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте», — сказано в тексте.

Областной СК возбудил уголовное дело по ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». По данным местных СМИ, погибшим было 35 и 47 лет, после прогремевшего взрыва из дома пришлось эвакуировать 25 жильцов, среди которых — 10 детей.