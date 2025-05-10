Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:10

Два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье

Дом в Московской области, где взорвалась граната. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Дом в Московской области, где взорвалась граната. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В городе Лосино-Петровский Московской области нетрезвый мужчина решил показать приятелям боевую гранату, в результате её детонации два человека скончались. О случившемся пишет региональная прокуратура.

«Сегодня ночью четверо местных жителей, находясь в квартире на ул. Проезд Горького распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату. Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте», — сказано в тексте.

Областной СК возбудил уголовное дело по ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». По данным местных СМИ, погибшим было 35 и 47 лет, после прогремевшего взрыва из дома пришлось эвакуировать 25 жильцов, среди которых — 10 детей.

В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме, гулявшего с гранатой
В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме, гулявшего с гранатой

Ранее сообщалось, что житель Льговского района Курской области поднял запал от боевой гранаты неподалёку от своего дома и получил тяжёлые минно-взрывные травмы. Его госпитализировали.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar