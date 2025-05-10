Командование ВСУ перебросило западные ЧВК к границам Курской области

Командование ВСУ перебрасывает наёмников из западных ЧВК к границе с Курской областью. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа», отмечая нехватку резервов у противника и сложную для украинского командования оперативную обстановку в приграничье.

Среди передислоцированных подразделений называются польские группы ASBS Othago и European Security Academy, литовская Rae LT, эстонская Iron Navy и британская G4S. Отмечается, что эти силы могут быть задействованы для усиления украинских частей на данном направлении.

«Ситуация в Курском приграничьe для украинской стороны складывается не то, чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому, по нашим данным, в работу вступили частные военные кампании: ЧВК ASBS Othago (Польша); ЧВК European Security Academy (Польша); ЧВК Iron Navy (Эстония); ЧВК Rae LT (Литва); ЧВК G4S (Великобритания) в составе G4F (Дания)», — говорится в сообщении.