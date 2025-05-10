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Регион
10 мая, 10:13

Командование ВСУ перебросило западные ЧВК к границам Курской области

«Архангел спецназа»: ВСУ направили бойцов западных ЧВК к Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Командование ВСУ перебрасывает наёмников из западных ЧВК к границе с Курской областью. Об этом сообщает телеграм-канал «Архангел спецназа», отмечая нехватку резервов у противника и сложную для украинского командования оперативную обстановку в приграничье.

Среди передислоцированных подразделений называются польские группы ASBS Othago и European Security Academy, литовская Rae LT, эстонская Iron Navy и британская G4S. Отмечается, что эти силы могут быть задействованы для усиления украинских частей на данном направлении.

«Ситуация в Курском приграничьe для украинской стороны складывается не то, чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому, по нашим данным, в работу вступили частные военные кампании: ЧВК ASBS Othago (Польша); ЧВК European Security Academy (Польша); ЧВК Iron Navy (Эстония); ЧВК Rae LT (Литва); ЧВК G4S (Великобритания) в составе G4F (Дания)», — говорится в сообщении.

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В начале месяца в силовых структурах РФ сообщили, что к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении были передислоцированы иностранные наёмники. Речь шла о крупной группировке с итальянцами, колумбийцами, чилийцами и литовцами в составе.

Юрий Лысенко
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