Рясова триумфально вернулась в триатлон после дисквалификации
Россиянка Рясова победила на Кубке мира по триатлону после допинговой паузы
Обложка © VK / Валентина Рясова
Российская триатлонистка Валентина Рясова триумфально вернулась в большой спорт, одержав победу на этапе Кубка мира в Чэнду (Китай) сразу после окончания срока дисквалификации за допинг.
26-летняя спортсменка, для которой это выступление стало первым после двухгодичного перерыва, продемонстрировала впечатляющую форму. Рясова показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды, за ней идёт полька Роксана Слупек (1:53.28), третьей стала испанка Сара Герреро Мансо (1:53.33).
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