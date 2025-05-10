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10 мая, 11:12

Рясова триумфально вернулась в триатлон после дисквалификации

Россиянка Рясова победила на Кубке мира по триатлону после допинговой паузы

Обложка © VK / Валентина Рясова

Обложка © VK / Валентина Рясова

Российская триатлонистка Валентина Рясова триумфально вернулась в большой спорт, одержав победу на этапе Кубка мира в Чэнду (Китай) сразу после окончания срока дисквалификации за допинг.

26-летняя спортсменка, для которой это выступление стало первым после двухгодичного перерыва, продемонстрировала впечатляющую форму. Рясова показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды, за ней идёт полька Роксана Слупек (1:53.28), третьей стала испанка Сара Герреро Мансо (1:53.33).

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Анастасия Никонорова
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