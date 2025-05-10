Киев выразил демарш странам, чьи делегации были на Параде Победы в Москве

Как пояснил первый заместитель министра Сергей Кислица, Украина считает визит иностранных лидеров на празднование в Москве недружественным жестом. По мнению Киева, особенно это неприемлемо сейчас, когда с 2022 года идут боевые действия. В МИД подчеркнули, что такое участие иностранных гостей, по их мнению, не связано с почтением памяти героев и жертв Второй мировой войны.