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Регион
10 мая, 10:27

Киев выразил демарш странам, чьи делегации были на Параде Победы в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Украинский МИД вызвал послов стран, чьи лидеры присутствовали на московском параде к 80-летию Победы. Чиновники выразили дипломатам официальный протест.

Как пояснил первый заместитель министра Сергей Кислица, Украина считает визит иностранных лидеров на празднование в Москве недружественным жестом. По мнению Киева, особенно это неприемлемо сейчас, когда с 2022 года идут боевые действия. В МИД подчеркнули, что такое участие иностранных гостей, по их мнению, не связано с почтением памяти героев и жертв Второй мировой войны.

В Кремле ответили на угрозы Макрона и Стармера после Парада Победы
В Кремле ответили на угрозы Макрона и Стармера после Парада Победы

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд сербского лидера Александра Вучича и словацкого премьер-министра Роберта Фицо на московские праздничные мероприятия стал смелым шагом. По его словам, это особенно значимо, поскольку оба политика подвергались серьёзному внешнему давлению.

Александра Мышляева
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