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10 мая, 11:15

Пассажирский автобус сгорел на трассе в Дагестане

В Дагестане загорелся пассажирский микроавтобус на трассе. Фото © Прокуратура Республики Дагестан.

В Дагестане загорелся пассажирский микроавтобус на трассе. Фото © Прокуратура Республики Дагестан.

На федеральной трассе в Дагестане произошёл пожар в пассажирском микроавтобусе. Транспортное средство сгорело полностью, сообщает телеграм-канал прокуратуры республики.

Инцидент произошёл 10 мая в Карабудахкентском районе, в районе посёлка Ачи-Су. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура Дагестана выясняет причины возгорания и ведёт проверку на соблюдение законодательства об организации пассажирских перевозок.

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Ранее Life.ru писал, что в лесном массиве вблизи села Хрюг в Ахтынском районе Дагестана произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 4 гектаров. Местные жители активно участвовали в тушении огня. В общей сложности в борьбе с пожаром было задействовано 64 человека. Тушение осложнялось тем, что доступ к месту пожара затруднён из-за особенностей местности.

Анастасия Никонорова
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