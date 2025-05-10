Пассажирский автобус сгорел на трассе в Дагестане

Инцидент произошёл 10 мая в Карабудахкентском районе, в районе посёлка Ачи-Су. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура Дагестана выясняет причины возгорания и ведёт проверку на соблюдение законодательства об организации пассажирских перевозок.

Ранее Life.ru писал, что в лесном массиве вблизи села Хрюг в Ахтынском районе Дагестана произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 4 гектаров. Местные жители активно участвовали в тушении огня. В общей сложности в борьбе с пожаром было задействовано 64 человека. Тушение осложнялось тем, что доступ к месту пожара затруднён из-за особенностей местности.