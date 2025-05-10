Спектакль «Театр Великой Войны. Путь к Победе» открыл для уральцев «портал» в 1943 год
На Урале показали иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны. Путь к Победе»
Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия
В эти майские дни Екатеринбург стал площадкой для мощного погружения в историю. К 80-летию Победы и в Год защитника Отечества здесь представили уникальный мемориально-исторический проект — иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны. Путь к Победе». Премьера состоялась 8–9 мая в Историческом сквере города. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе.
Фрагмент спектакля. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия
На более чем тысяче квадратных метров в центре города развернулась масштабная инсталляция. Три специально созданных пространства — «портал», «мост над рекой крови» и «госпиталь» — переносили зрителей прямо в драматические реалии 1943 года, воссоздавая атмосферу военного времени.
Это полное погружение вызывало у посетителей широкую гамму сильных эмоций: от слёз, боли в груди и шока до гордости. Проект наглядно демонстрировал и давал почувствовать, какой невероятной ценой была завоёвана Великая Победа.
Актёрский состав. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия
Дополнила проект интерактивная зона, где горожане и гости города могли сделать памятную фотографию, символически запечатлев себя в образе Мелитона Кантарии, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.
Ранее актриса театра и кино Анастасия Малькова-Макеева заявила, что грандиозный Парад Победы на Красной площади в Москве стал символом силы и мощи возрождённой России. Она заявила, что в этот день граждане нашей страны чувствовали друг друга сердцем.