Спектакль «Театр Великой Войны. Путь к Победе» открыл для уральцев «портал» в 1943 год

В эти майские дни Екатеринбург стал площадкой для мощного погружения в историю. К 80-летию Победы и в Год защитника Отечества здесь представили уникальный мемориально-исторический проект — иммерсивный спектакль «Театр Великой Войны. Путь к Победе». Премьера состоялась 8–9 мая в Историческом сквере города. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе.

Фрагмент спектакля. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

На более чем тысяче квадратных метров в центре города развернулась масштабная инсталляция. Три специально созданных пространства — «портал», «мост над рекой крови» и «госпиталь» — переносили зрителей прямо в драматические реалии 1943 года, воссоздавая атмосферу военного времени.

Это полное погружение вызывало у посетителей широкую гамму сильных эмоций: от слёз, боли в груди и шока до гордости. Проект наглядно демонстрировал и давал почувствовать, какой невероятной ценой была завоёвана Великая Победа.

Актёрский состав. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Дополнила проект интерактивная зона, где горожане и гости города могли сделать памятную фотографию, символически запечатлев себя в образе Мелитона Кантарии, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.