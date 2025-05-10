Европейские страны проявляют беспокойство в связи с глобальной консолидацией вокруг московских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, почему Европу бесит День Победы в Москве. Видео © Telegram / Павел Зарубин

«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о причинах заявления британского премьер-министра Кира Стармера о введении «жёстких санкций» и призыва канцлера Германии Фридриха Мерца усилить давление на Россию, Песков заявил, что в Москве уже привыкли к подобным мерам и заранее прорабатывают варианты смягчения их последствий.