Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве
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Европейские страны проявляют беспокойство в связи с глобальной консолидацией вокруг московских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал, почему Европу бесит День Победы в Москве. Видео © Telegram / Павел Зарубин
«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Отвечая на вопрос о причинах заявления британского премьер-министра Кира Стармера о введении «жёстких санкций» и призыва канцлера Германии Фридриха Мерца усилить давление на Россию, Песков заявил, что в Москве уже привыкли к подобным мерам и заранее прорабатывают варианты смягчения их последствий.
Также представитель Кремля подчеркнул, что угрозы новыми ограничительными мерами не оказывают на Россию никакого воздействия. Кроме того, он обратил внимание на то, что государства, присоединившиеся к празднованию 80-летия Победы, придерживаются антифашистских взглядов.
Напомним, на празднование Дня Победы в Москву слетелись лидеры многих стран. Личная встреча российского лидера с одним из почётных гостей – главой КНР Си Цзиньпином – продлилась более 7,5 часа. Кроме того, Путин провёл беседы с президентом Бразилии Лулой да Силвой, лидером Сербии Александром Вучичем, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.