Парад в честь 80-летия Победы стал символом силы и мощи возрождённой России, заявила Малькова-Макеева

Впечатлениями от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поделилась с Life.ru актриса театра и кино Анастасия Малькова-Макеева. Она выразила уверенность, что отгремевшее торжество стало символом силы и мощи возрождённой России.

Этот парад был особенным. Особенным не только потому, что он был организован на высшем уровне. Он особенный, потому что в этот год, как никогда, было очень важно почувствовать друг друга сердцем, и все россияне были в едином порыве. Вся огромная наша страна, она как будто бы стала одним большим трепещущим сердцем. Анастасия Малькова-Макеева Актриса театра и кино

Малькова-Макеева уверена, что чем больше Европа и те, кто желает погибели нашей стране, русскому миру, чем больше они стараются переписать историю и обесценить подвиги наших прадедов, дедов и отцов, тем больше они поливают не просто росточек, а уже достаточно окрепшее дерево. Они не понимают русского человека.

Парад Победы в Москве. Видео © Life.ru

Также артистка отметила, что сегодняшний парад стал похоронкой нацизму. Поскольку Россия показала мощь, консолидацию, единение, дисциплину и готовность идти, как в песне «Десятый наш десантный батальон», до последнего, до конца.

«Показатель речи нашего руководителя, нашего президента Владимира Владимировича, показатель того, как поддержал его мир, сколько было делегаций, сколько было иностранных гостей, которые приехали разделить с нами эту знаменательную дату. Это было настолько масштабно!» — восхитилась Малькова-Макеева.

Артистка заметила, что сегодня каждый из нас отстаивает свою историю, потому что мы понимаем, что без прошлого нет будущего, что годами, десятилетиями, даже веками могут жить те деревья, у которых мощная корневая система.

«Ведь не зная своих корней, не зная истории своей страны, ты просто будешь как перекати-поле. Сегодня здесь, завтра там. Ты никто. Ты вроде есть, а вроде тебя нет. А если ты понимаешь, что в этой земле лежат твои предки, что эта земля пропитана кровью людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами сегодня дышали, и не просто дышали, а страна процветала, ты понимаешь ценность этого», — заключила она.