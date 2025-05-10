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10 мая, 13:22

Нет салюта — нет денег: Мэр Челябинска накажет подрядчика, ответственного за фейерверк на 9 Мая

Мэр Челябинска не заплатит подрядчику, сорвавшему салют на 9 Мая

Обложка © Telegram / Алексей Лошкин

Обложка © Telegram / Алексей Лошкин

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил о расторжении контракта с подрядчиком, ответственным за проведение праздничного салюта в честь Дня Победы. В своём Telegram-канале градоначальник пояснил, что компания не смогла обеспечить должное качество фейерверка в условиях усиленных мер безопасности и признала этот факт.

«Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком. К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось. <...> Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован»,написал градоначальник.

Несмотря на инцидент с салютом, мэр отметил, что основные праздничные мероприятия прошли успешно и вызвали живой отклик у горожан. Особое внимание он уделил масштабному шествию «Бессмертного полка», в котором приняли участие около 200 тысяч челябинцев с портретами своих героических предков. По словам Лошкина, общее количество жителей, присоединившихся к празднованию 9 мая, составило несколько сотен тысяч человек, что свидетельствует о глубоком уважении челябинцев к памяти о Великой Победе.

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А в Петербурге во время торжеств в честь 9 Мая произошла трогательная история любви. Полицейский-кавалерист прилюдно сделал предложение своей коллеге в одном из самых красивых мест Северной столицы — Исаакиевской площади. Девушка ответила согласием, а сослуживцы пары и прохожие поддержали их овациями.

Юрий Лысенко
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