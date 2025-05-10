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Регион
10 мая, 13:33

МВД Украины отстранило от службы шестерых офицеров из руководства Нацгвардии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Шесть офицеров руководящего звена Нацгвардии Украины отстранены от исполнения служебных обязанностей в связи со служебным расследованием. Об этом сообщает украинское МВД, не раскрывая имён подозреваемых.

«6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование», — сказано в публикации ведомства.

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На днях депутат Рады Артём Дмитрук сообщил о попытке захвата принадлежащего УПЦ храма апостола Андрея Первозванного в Черкассах. Вломиться в часовню пытались сторонники ПЦУ вместе с мэром города Анатолием Бондаренко при содействии полиции и СБУ.

Юрий Лысенко
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