МВД Украины отстранило от службы шестерых офицеров из руководства Нацгвардии
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Шесть офицеров руководящего звена Нацгвардии Украины отстранены от исполнения служебных обязанностей в связи со служебным расследованием. Об этом сообщает украинское МВД, не раскрывая имён подозреваемых.
«6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование», — сказано в публикации ведомства.
На днях депутат Рады Артём Дмитрук сообщил о попытке захвата принадлежащего УПЦ храма апостола Андрея Первозванного в Черкассах. Вломиться в часовню пытались сторонники ПЦУ вместе с мэром города Анатолием Бондаренко при содействии полиции и СБУ.