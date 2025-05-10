Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:32

Баррикады, пожар и спецназ: Особо опасные преступники подняли бунт в немецкой психбольнице

Bild: В Германии произошёл бунт в психбольнице для преступников

Тюрьма. Фото © freepik/vecstock

Тюрьма. Фото © freepik/vecstock

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошёл бунт в психиатрической больнице, предназначенной для содержания преступников, сообщает Bild.

По информации издания, до пяти охраняемых пациентов возвели баррикады и устроили пожар в здании больницы в общине Бедбург-Хау. На место происшествия направлен спецназ. Правоохранительные органы опасаются, что заключённые, среди которых могут быть особо опасные преступники, взяли заложников.

«От отчаяния всё пошло»: Злоумышленник, устроивший стрельбу в Мурманске, лежал в психушке
«От отчаяния всё пошло»: Злоумышленник, устроивший стрельбу в Мурманске, лежал в психушке

Ранее Life.ru рассказал о злоумышленниках, которые десятилетиями ускользают от правосудия, меняя внешность и личные данные. Среди них Андрей Самойлов, который подозревается в убийстве семьи Пестровых и бизнесмена в Сургуте в 90-е годы. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он жив и продолжает скрываться.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar