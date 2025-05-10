Баррикады, пожар и спецназ: Особо опасные преступники подняли бунт в немецкой психбольнице
Bild: В Германии произошёл бунт в психбольнице для преступников
Тюрьма. Фото © freepik/vecstock
В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошёл бунт в психиатрической больнице, предназначенной для содержания преступников, сообщает Bild.
По информации издания, до пяти охраняемых пациентов возвели баррикады и устроили пожар в здании больницы в общине Бедбург-Хау. На место происшествия направлен спецназ. Правоохранительные органы опасаются, что заключённые, среди которых могут быть особо опасные преступники, взяли заложников.
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