«От отчаяния всё пошло»: Злоумышленник, устроивший стрельбу в Мурманске, лежал в психушке
РИАН: Злоумышленник, устроивший стрельбу в Мурманске, лежал в психбольнице
Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области
Владислав Завгородний, открывший накануне огонь с крыши жилого дома в Мурманске, в прошлом году три месяца лежал в психиатрической больнице. Об этом рассказала его пожилая мать Ия Завгородняя.
«К нам 10 февраля (прошлого года. — Прим. Life.ru) пришли полицейские. Задержали его, увезли в психушку… Он же год после этой психушки не может устроиться на работу. Он же в этом в компьютере (написал. — Прим. Life.ru), что он находился там. И никто его не берёт», — пояснила женщина в беседе с РИА «Новости».
Сама женщина не знала о местонахождении сына, потому долгое время искала его в полицейских участках и СИЗО. Владислав ранее на учёте не состоял, уточнила его мать. Комментируя вчерашнее происшествие, женщина пояснила, что её сын мог пойти на этот шаг из-за обиды и отчаяния, так как он долгое время не мог трудоустроиться.
«От отчаяния всё пошло. А кто его возьмёт? В море (работу. — Прим. Life.ru) он уже потерял», — считает женщина.
Напомним, что 30 марта вечером мужчина забаррикадировался на крыше одного из домов в Мурманске и начал палить по людям. У него с собой было несколько видов оружия. Стрельба продолжалась чуть более двух часов, после чего преступника удалось нейтрализовать: он был ранен и госпитализирован. Его личность уже установлена. Причины поступка остаются невыясненными. Позднее выяснилось, что мужчина произвёл не менее 58 выстрелов.