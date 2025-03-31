Life.ru узнал личность злоумышленника, открывшего стрельбу по людям в Мурманске
Устроившим стрельбу в Мурманске оказался 43-летний Владислав Завгородний
Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области
Устроившим стрельбу в Мурманске преступником оказался 43-летний Владислав Завгородний. Как сообщает SHOT, на него был зарегистрирован карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружьё МР-27. Ранее мужчина не имел судимостей, только привлекался за мелкое хулиганство.
Стрелявшего в Мурманске нейтрализовали и госпитализировали в больницу. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, накануне вечером Владислав Завгородний открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Стрельба продолжалась чуть более двух часов. У него с собой было несколько видов оружия. Преступника удалось нейтрализовать. Он получил ранения в бедро и глаз и сейчас находится в больнице. Его мотивы неизвестны.