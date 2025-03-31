Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 06:32

Life.ru узнал личность злоумышленника, открывшего стрельбу по людям в Мурманске

Устроившим стрельбу в Мурманске оказался 43-летний Владислав Завгородний

Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

Устроившим стрельбу в Мурманске преступником оказался 43-летний Владислав Завгородний. Как сообщает SHOT, на него был зарегистрирован карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружьё МР-27. Ранее мужчина не имел судимостей, только привлекался за мелкое хулиганство.

Стрелявшего в Мурманске нейтрализовали и госпитализировали в больницу. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, накануне вечером Владислав Завгородний открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Стрельба продолжалась чуть более двух часов. У него с собой было несколько видов оружия. Преступника удалось нейтрализовать. Он получил ранения в бедро и глаз и сейчас находится в больнице. Его мотивы неизвестны.

Устроивший стрельбу в Мурманске собирался поджечь крышу здания
Устроивший стрельбу в Мурманске собирался поджечь крышу здания
Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar