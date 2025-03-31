Life.ru узнал личность злоумышленника, открывшего стрельбу по людям в Мурманске

Устроившим стрельбу в Мурманске преступником оказался 43-летний Владислав Завгородний. Как сообщает SHOT, на него был зарегистрирован карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружьё МР-27. Ранее мужчина не имел судимостей, только привлекался за мелкое хулиганство.