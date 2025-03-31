«Много играл, не спал по ночам»: Стало известно о жизни злоумышленника, устроившего стрельбу в Мурманске
Мать злоумышленника, устроившего стрельбу в Мурманске, рассказала о сыне
Сотрудник СК. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области
Мужчина, который накануне вечером устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, не спал по ночам, а ещё много времени проводил за компьютерными играми. Об этом сообщила мать подозреваемого Ия Пантелеймоновна.
«У него раньше подружка была, расстались, она замуж вышла. Детей нет», — приводит РИА «Новости» слова женщины.
Пенсионерка отметила, что её сын Владислав никогда не был конфликтным. По словам пожилой женщины, мужчина не умеет драться, а в возникающих конфликтах «его всегда бьют». Собеседница агентства добавила, что в последнее время её сын бодрствовал ночью, а отсыпался днём. Также они ссорились из-за то, что по ночам мать не могла запускать стиральную машину.
Пенсионерка показала комнату стрелявшего. Там была выбита дверь, висела боксёрская груша, стоял компьютер. По словам женщины, её сын «много играл». Она пояснила, что жалеет сына, но осознаёт, что тот устроил стрельбу.
Напомним, что 30 марта вечером мужчина забаррикадировался на крыше одного из домов в Мурманске и начал палить по людям. У него с собой было несколько видов оружия. Стрельба продолжалась чуть более двух часов, после чего преступника удалось нейтрализовать: он был ранен и госпитализирован. Его личность уже установлена. Причины поступка остаются невыясненными. Позднее выяснилось, что мужчина произвёл не менее 58 выстрелов.