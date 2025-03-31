«Много играл, не спал по ночам»: Стало известно о жизни злоумышленника, устроившего стрельбу в Мурманске

Мужчина, который накануне вечером устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, не спал по ночам, а ещё много времени проводил за компьютерными играми. Об этом сообщила мать подозреваемого Ия Пантелеймоновна.

«У него раньше подружка была, расстались, она замуж вышла. Детей нет», — приводит РИА «Новости» слова женщины.

Пенсионерка отметила, что её сын Владислав никогда не был конфликтным. По словам пожилой женщины, мужчина не умеет драться, а в возникающих конфликтах «его всегда бьют». Собеседница агентства добавила, что в последнее время её сын бодрствовал ночью, а отсыпался днём. Также они ссорились из-за то, что по ночам мать не могла запускать стиральную машину.