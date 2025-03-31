У стрелявшего с крыши дома в Мурманске обнаружен украинский ИНН

В ходе расследования правоохранители обнаружили у Владислава Завгороднего, открывшего огонь с одной из крыш в Мурманске, украинские документы. Его ИНН, дата рождения, а также регистрация в Мурманске указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины, сообщает РИА «Новости». Из этого следует, что задержанный намеревался или же получал денежные средства на территории Незалежной.