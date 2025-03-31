У стрелявшего с крыши дома в Мурманске обнаружен украинский ИНН
РИАН: У мужчины, открывшего огонь с крыши дома в Мурманске, нашли ИНН Украины
Крыша в Мурманске, с которой стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области
У мужчины, устроившего стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, обнаружили украинский ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Данный документ необходим для получения денежных выплат на территории страны.
В ходе расследования правоохранители обнаружили у Владислава Завгороднего, открывшего огонь с одной из крыш в Мурманске, украинские документы. Его ИНН, дата рождения, а также регистрация в Мурманске указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины, сообщает РИА «Новости». Из этого следует, что задержанный намеревался или же получал денежные средства на территории Незалежной.
Напомним, накануне вечером Владислав Завгородний открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Стрельба продолжалась чуть более двух часов. У него с собой было несколько видов оружия. Преступника удалось нейтрализовать. Он был ранен в бедро и глаз и госпитализирован. Причины поступка злоумышленника остаются невыясненными.