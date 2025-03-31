Паливший по людям житель Мурманска произвёл не менее 58 выстрелов

Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, произвёл не менее 58 выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

«Всего подозреваемый произвёл не менее 58 выстрелов, пострадавших нет», — говорится в сообщении.