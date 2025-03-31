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31 марта, 11:36

Паливший по людям житель Мурманска произвёл не менее 58 выстрелов

Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

Оружие, из которого стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, произвёл не менее 58 выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

«Всего подозреваемый произвёл не менее 58 выстрелов, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли документы на карабин «Вепрь» и ружьё ИЖ (МР 27), из которых он и стрелял.

У стрелявшего с крыши дома в Мурманске обнаружен украинский ИНН
У стрелявшего с крыши дома в Мурманске обнаружен украинский ИНН

Напомним, накануне вечером мужчина забаррикадировался на крыше одного из домов в Мурманске и начал палить по людям. У него с собой было несколько видов оружия. Стрельба продолжалась чуть более двух часов, после чего преступника удалось нейтрализовать: он был ранен и госпитализирован. Его личность уже установлена. Причины поступка остаются невыясненными.

Александра Вишнякова
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