Часть застрявших в Турции российских туристов до сих пор не может вылететь домой

В Турции продолжают находиться российские туристы, которые никак не могут вернуться на родину — группе россиян уже дважды перенесли вылет из Кемера. Об этом сообщает SHOT. Обратные рейсы переносятся уже сроком на несколько дней.

Так, житель Санкт-Петербурга планировал вылететь из Кемера с семьёй ещё 8 мая, но рейс перенесли на вечер 9-го, но и тогда перелёт не состоялся, сейчас озвучивается дата 12 мая. По словам мужчины, продолжение отдыха намного лучше, чем сидение на чемоданах в аэропорту. Но признался, что отдыхать долго — очень трудно, так как семья находится в Турции с конца апреля и уже не знает, чем заняться.

От скуки на море питерец попросил знакомых сделать для него фото трамвайных путей — настолько надоели крики чаек и шум прибоя. По предварительным данным, 15 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами из-за отмен рейсов в РФ и за границу. Это те, кто застрял на курортах, и те, кто не смог в свои даты улететь в отпуск.