Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в РФ
Росавиация: Turkish Airlines с 9 мая возобновит рейсы между РФ и Турцией
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Компания Turkish Airlines завтра, 9 мая, возобновит в полном объёме полёты между Россией и Турцией. Отменённые за сегодняшний день рейсы выполняют Azur Air и SouthWind, в завтрашнее расписание введут дополнительные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объёме полётной программы между Турцией и РФ», — указано в материале.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. Из-за этого около 15 тысяч туристов из РФ не смогли вылететь домой.