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Регион
8 мая, 16:32

Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в РФ

Росавиация: Turkish Airlines с 9 мая возобновит рейсы между РФ и Турцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

Компания Turkish Airlines завтра, 9 мая, возобновит в полном объёме полёты между Россией и Турцией. Отменённые за сегодняшний день рейсы выполняют Azur Air и SouthWind, в завтрашнее расписание введут дополнительные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объёме полётной программы между Турцией и РФ», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. Из-за этого около 15 тысяч туристов из РФ не смогли вылететь домой.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Полина Никифорова
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