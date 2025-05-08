Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в РФ

Компания Turkish Airlines завтра, 9 мая, возобновит в полном объёме полёты между Россией и Турцией. Отменённые за сегодняшний день рейсы выполняют Azur Air и SouthWind, в завтрашнее расписание введут дополнительные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.