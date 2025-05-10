В Дагестане канатоходец устроил головокружительный перформанс со Знаменем Победы

В Махачкале в День Победы состоялось впечатляющее представление — профессиональный канатоходец Камиль Мамаев прошёл по натянутому канату с Знаменем Победы на высоте около 20 метров. Это символичное выступление прошло у памятника дважды Герою Советского Союза, легендарному лётчику Амет-Хану Султану, собрав множество зрителей, которые с трепетом наблюдали за смелым номером.

Проход Камиля Мамаева по канату со Знаменем Победы. Видео © Telegram / Камиль Мамаев

«Впервые выступил у памятника нашему национальному Герою, легендарному летчику Амет-Хану Султану. Мой путь по канату с флагом Победы — это символ того невероятного, полного лишений пути, который прошли наши Герои в 1941-1945 годах. <...> Каждый мой шаг по канату был посвящён их стойкости и несгибаемой воле», — написал Мамаев в личном телеграм-канале.

Этот необычный перформанс стал одним из самых запоминающихся моментов празднования 9 мая в Дагестане, гармонично соединив в себе цирковое искусство и глубокую символику Великой Победы. Выступление на такой значительной высоте без страховки потребовало от артиста не только профессионального мастерства, но и особой смелости, что сделало этот жест еще более символичным.