В Союзе журналистов назвали Калерию Кислову символом программы «Время»
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что умершая Калерия Кислова, работавшая главным режиссёром программы «Время», стала олицетворением этой передачи. Он назвал коллегу незаурядной личностью.
Соловьёв подчеркнул, что Кислова посвятила много времени и энергии подготовке и образованию молодых режиссёров.
«Конечно, она является символом программы «Время», потому что без неё очень многое бы там не получилось», — рассказал он.
Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат, расположенном в Сибирском крае. В 1961 году она пришла на телевидение, а в 1974 году начала работать в главной редакции информации Центрального телевидения. В том числе она участвовала в создании программы «Время». Через три года её назначили главным режиссёром редакции. В 1980 году Кислова была главным режиссёром на Олимпийских играх в Москве и отвечала за организацию первого телемоста между СССР и США. В 2006 году она покинула пост главного режиссёра и стала работать в качестве консультанта.
О смерти Калерии Кисловой стало известно сегодня. Выдающийся деятель советского и российского телевидения, в прошлом главный режиссёр программы «Время» была одной из старейших сотрудниц телеканала. Она имеет звание заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и является лауреатом Государственной премии СССР (1977).