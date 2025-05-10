В Союзе журналистов назвали Калерию Кислову символом программы «Время»

Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат, расположенном в Сибирском крае. В 1961 году она пришла на телевидение, а в 1974 году начала работать в главной редакции информации Центрального телевидения. В том числе она участвовала в создании программы «Время». Через три года её назначили главным режиссёром редакции. В 1980 году Кислова была главным режиссёром на Олимпийских играх в Москве и отвечала за организацию первого телемоста между СССР и США. В 2006 году она покинула пост главного режиссёра и стала работать в качестве консультанта.