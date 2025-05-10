«Им всем нужна война!»: Во Франции ужаснулись от заявлений Мерца в Киеве
Политик Филиппо обвинил Мерца в желании затянуть конфликт на Украине
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый канцлер Германии желает продолжения войны на Украине. Соответствующее заявление он сделал на личной странице в соцсети X, комментируя слова нового главы немецкого правительства об ужесточении антироссийских санкций.
«Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и [президенту Франции Эманнюэлю] Макрону, и [главе Еврокомиссии] Урсуле [фон дер Ляйен]! Как никогда раньше, мы должны бороться за то, чтобы отстраниться от этого безумия, снова стать суверенными странами и защитить Мир!» — написал политик.
Напомним, что прибывший сегодня в столицу Украины Фридрих Мерц выдвинул России ультиматум. Он объявил, что Москва либо соглашается на 30-дневное прекращение огня, либо страны Евросоюза совместно с Великобританией и Штатами введут против РФ масштабные санкции, а также продолжат финансовую, политическую и военную помощь Киеву.