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10 мая, 15:11

«Им всем нужна война!»: Во Франции ужаснулись от заявлений Мерца в Киеве

Политик Филиппо обвинил Мерца в желании затянуть конфликт на Украине

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Vitalii Nosach

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый канцлер Германии желает продолжения войны на Украине. Соответствующее заявление он сделал на личной странице в соцсети X, комментируя слова нового главы немецкого правительства об ужесточении антироссийских санкций.

«Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и [президенту Франции Эманнюэлю] Макрону, и [главе Еврокомиссии] Урсуле [фон дер Ляйен]! Как никогда раньше, мы должны бороться за то, чтобы отстраниться от этого безумия, снова стать суверенными странами и защитить Мир!»написал политик.

Мерц после беседы с Трампом анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине
Мерц после беседы с Трампом анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине

Напомним, что прибывший сегодня в столицу Украины Фридрих Мерц выдвинул России ультиматум. Он объявил, что Москва либо соглашается на 30-дневное прекращение огня, либо страны Евросоюза совместно с Великобританией и Штатами введут против РФ масштабные санкции, а также продолжат финансовую, политическую и военную помощь Киеву.

Юрий Лысенко
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