Представители НАТО кормили Киев пустыми обещаниями о вступлении в альянс, что привело к гибели миллиона бойцов украинской армии. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украине не обещали членство в военном блоке по результатам завершения боевых действий с РФ.

«Скажи это миллиону погибших», — подчеркнул Боуз, отвечая в соцсети Х Рютте. Журналист полностью возложил вину на альянс за происходящее на украинской территории.