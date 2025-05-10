«Скажи это миллиону погибших»: В Ирландии ответили Рютте на правду о вступлении Украины в НАТО
Журналист Боуз заявил, что обещания НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ
Солдаты ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Представители НАТО кормили Киев пустыми обещаниями о вступлении в альянс, что привело к гибели миллиона бойцов украинской армии. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что Украине не обещали членство в военном блоке по результатам завершения боевых действий с РФ.
«Скажи это миллиону погибших», — подчеркнул Боуз, отвечая в соцсети Х Рютте. Журналист полностью возложил вину на альянс за происходящее на украинской территории.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что никто не обещал Киеву вступление в альянс в качестве условия мирного соглашения для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, это вопрос далёкого будущего.