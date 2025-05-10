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10 мая, 16:09

В Кремле рассказали о реакции Киева на предложение Путина о прямых переговорах

Песков: Киев не ответил на предложение Путина о прямых переговорах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Официальные власти Украины до сих пор не дали ответа на инициативу российского лидера Владимира Путина о начале диалога без каких-либо предварительных требований. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, такая позиция киевской стороны создаёт неопределённость в текущей ситуации.

«Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал Песков.

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Ранее стало известно, что Зеленский заявил о возможности проведения прямых консультаций с представителями России, но при обязательном выполнении условия о прекращении вооружённого противостояния. Данную позицию лидер киевского режима изложил в ходе общения с американским президентом Дональдом Трампом.

Александра Мышляева
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