Axios: Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Москвой
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Владимир Зеленский выразил готовность к непосредственным переговорам с российским руководством при условии достижения договорённости о прекращении боевых действий. Соответствующую позицию он довёл до сведения президента США Дональда Трампа, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.
«Два источника, осведомлённые о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры готовы начать прямые мирные переговоры с Россией», — сообщают авторы материала.
Накануне Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию на линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин поддерживает эту идею, однако реализацию режима тишины необходимо обсуждать. Трамп же признался, что переговоры о мире превратились в кошмар, лишивший его сна.