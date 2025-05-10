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10 мая, 15:29

Axios: Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский выразил готовность к непосредственным переговорам с российским руководством при условии достижения договорённости о прекращении боевых действий. Соответствующую позицию он довёл до сведения президента США Дональда Трампа, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

«Два источника, осведомлённые о 15-минутном разговоре, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры готовы начать прямые мирные переговоры с Россией», — сообщают авторы материала.

США рассчитывают, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
США рассчитывают, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

Накануне Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию на линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин поддерживает эту идею, однако реализацию режима тишины необходимо обсуждать. Трамп же признался, что переговоры о мире превратились в кошмар, лишивший его сна.

Александра Мышляева
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