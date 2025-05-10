На территории Рязани объявлена опасность атаки БПЛА
Беспилотник. Фото © freepik/diana.grytsku
В Рязани объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщает МЧС России.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой», — говорится в сообщении.
Ранее жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По имеющимся данным, противник пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод с помощью беспилотных летательных аппаратов. По свидетельствам очевидцев, около 00:50 29 апреля в районе НПЗ произошло не менее пяти сильных взрывов. Эти взрывы вызвали вибрацию окон в соседних зданиях, а также сработали сигнализации на автомобилях.