На территории Рязани объявлена опасность атаки БПЛА

В Рязани объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщает МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой», — говорится в сообщении.