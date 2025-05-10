Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 16:43

На территории Рязани объявлена опасность атаки БПЛА

Беспилотник. Фото © freepik/diana.grytsku

Беспилотник. Фото © freepik/diana.grytsku

В Рязани объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщает МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улицезайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой», — говорится в сообщении.

Песков: Атака БПЛА на Белгород показывает, как Киев соблюдает перемирие
Песков: Атака БПЛА на Белгород показывает, как Киев соблюдает перемирие

Ранее жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По имеющимся данным, противник пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод с помощью беспилотных летательных аппаратов. По свидетельствам очевидцев, около 00:50 29 апреля в районе НПЗ произошло не менее пяти сильных взрывов. Эти взрывы вызвали вибрацию окон в соседних зданиях, а также сработали сигнализации на автомобилях.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar