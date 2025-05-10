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Регион
10 мая, 18:06

Стало известно о массовой сдаче в плен ВСУ во время «майского» перемирия

Эксперт Рожин: ВСУ начали активно сдаваться в плен во время перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

На Запорожском направлении участились случаи организованной сдачи в плен военных ВСУ. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин. По его данным, украинские бойцы активно используют режим временного прекращения огня для безопасного перехода на сторону противника.

Он рассказал, что четверо украинских солдат за последние 24 часа, воспользовавшись режимом тишины, приблизились к линии соприкосновения в направлении российского региона. Военнослужащие, оставив оружие, привлекли внимание российских подразделений жестами и легли на землю, демонстрируя намерение сдаться. После стандартной процедуры проверки все четверо были направлены в тыл.

Рожин подчеркнул устойчивую тенденцию: всё больше украинских военных выбирают путь добровольной сдачи в плен. При этом аналитик заявил, что российская сторона строго соблюдает принципы гуманного обращения с военнопленными и гарантирует безопасность тем, кто принимает решение сложить оружие.

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Ранее Life.ru сообщал, что российская группировка войск «Север» предотвратила попытку украинских военнослужащих проникнуть на территорию Курской области. Группа из 18 украинских бойцов попыталась прорваться через границу в районе населённого пункта Гоптаровка Беловского района. В ходе столкновения 11 украинских военных были взяты в плен, остальные семь — ликвидированы.

Александра Мышляева
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