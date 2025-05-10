Внучка маршала авиации Кожедуба поделилась фронтовой историей о медведице-лётчице Зорьке

Анна Кожедуб, внучка прославленного маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, поделилась фронтовой историей своего деда.

«Дедушке был 71 год, когда в 1991 году он умер. Мне было тогда 8 лет. И я его достаточно хорошо запомнила, при этом мне не хватило с ним общения, мы как-то не дообщались с ним. Всё казалось, что впереди у нас ещё много-много времени», — рассказала она изданию ГлагоL.

Она вспоминала, что среди всех военных рассказов деда особое впечатление на неё произвела история о медведице Зорьке, описанная в воспоминаниях знаменитого лётчика.

В августе 1944 года после освоения новейшего истребителя Ла-7 Кожедуба назначили заместителем командира 176-го гвардейского авиаполка. Прибыв на место дислокации в Польше, он был тепло встречен командиром полка Павлом Чупиковым. Во время ознакомительной прогулки вдоль аэродрома, где они обсуждали служебные вопросы, тот неожиданно позвал кого-то по имени.

На зов появился медвежонок, который, как вспоминал Кожедуб, весело подбежал к ним и встал на задние лапы, доставая до плеч командира. Чупиков, погладив животное, предложил новому заместителю угостить медвежонка сахаром. Зверёк аккуратно взял угощение с руки и продолжил сопровождать офицеров.

Как выяснилось, медвежонка крестьяне освобождённого Ужгородского района преподнесли в дар маршалу Новикову, который впоследствии передал его лётчикам. В полку животное выкормили, и оно стало своеобразным талисманом, сопровождая авиаторов даже во время перелётов между аэродромами и накопив при этом значительный «налёт».