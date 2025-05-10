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10 мая, 19:16

Пенсионерка пострадала в ДНР при детонации взрывоопасного предмета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

В Донецке, на территории ДНР, пожилая женщина получила ранения в результате взрыва опасного предмета, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, в Петровском районе [Донецка] в результате детонации взрывоопасного предмета ранена женщина 1963 года рождения», — написал он, добавив, что пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточнил в Telegram-канале, что причиной инцидента стало срабатывание кассетного суббоеприпаса. По его словам, в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также в Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения трёх жилых домов. Кроме того, в Никитовке пострадал объект гражданской инфраструктуры — газопровод.

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов рассказал о том, что в Курской области, которая была полностью освобождена от украинских вооружённых формирований, активно проводятся работы по полному разминированию и ликвидации взрывоопасных объектов. Для выполнения этой задачи было задействовано 110 групп разминирования, в состав которых входят более тысячи специалистов.

Анастасия Никонорова
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