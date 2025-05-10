Евгения Михайловна родилась и выросла в Донецкой области, а блокаду пережила 11-летней девочкой в Ленинграде. Она не понаслышке знает, что такое война.

«Тогда мы знали, что там немцы и фашисты. А сейчас обидно, когда Украина бьёт по своим», – сказала она РИА «Новости».

Женщина, пережившая голод и холод блокадного Ленинграда, с болью в сердце следит за новостями с фронта. По её словам, при СССР она ни за что не поверила бы в возможность военного конфликта между Украиной и Россией.Тем не менее Евгения Михайловна верит, что всё закончится миром и выстраиванием новых связей между русским и украинским народами.