В Курской области 19 населенных пунктов очищены от взрывоопасных предметов

В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области, полностью освобождённой от украинских вооружённых формирований, активно ведётся сплошное разминирование и ликвидация взрывоопасных объектов.

По его словам, инженерные подразделения группировки «Север» совместно с Международным противоминным центром Военной инженерной академии уже обследовали и очистили 19 приграничных населённых пунктов. Для выполнения этой задачи задействовано 110 групп разминирования, в составе которых более тысячи специалистов.