В Курской области 19 населенных пунктов очищены от взрывоопасных предметов
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В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области, полностью освобождённой от украинских вооружённых формирований, активно ведётся сплошное разминирование и ликвидация взрывоопасных объектов.
По его словам, инженерные подразделения группировки «Север» совместно с Международным противоминным центром Военной инженерной академии уже обследовали и очистили 19 приграничных населённых пунктов. Для выполнения этой задачи задействовано 110 групп разминирования, в составе которых более тысячи специалистов.
Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена. Герасимов также оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия Украины понесла огромные потери, так и не достигнув цели.