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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:20

В Курской области 19 населенных пунктов очищены от взрывоопасных предметов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области, полностью освобождённой от украинских вооружённых формирований, активно ведётся сплошное разминирование и ликвидация взрывоопасных объектов.

По его словам, инженерные подразделения группировки «Север» совместно с Международным противоминным центром Военной инженерной академии уже обследовали и очистили 19 приграничных населённых пунктов. Для выполнения этой задачи задействовано 110 групп разминирования, в составе которых более тысячи специалистов.

Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена. Герасимов также оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия Украины понесла огромные потери, так и не достигнув цели.

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Оксана Попова
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