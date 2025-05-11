Дуров заявил об отчаянии WhatsApp и обвинил его в борьбе с Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp в развязывании маркетинговой кампании против его мессенджера, заявив, что конкуренты «отчаялись» и перешли к заказным постам в телеграм-каналах.

Бизнесмен опубликовал скриншоты постов из русскоязычных каналов, публикацию которых, по его словам, оплатили конкуренты. В них Telegram критикуют за «распространение скама» и «засилье рекламы», а WhatsApp, напротив, выставляют образцом современного мессенджера без рекламы и платных подписок.

«Наши конкуренты отчаялись – начали рекламировать себя в телеграм-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в западной прессе. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», – написал Дуров в своём канале.

По мнению Павла, Telegram технологически опережает WhatsApp на годы, и это отставание только растёт. Он призвал WhatsApp сосредоточиться на развитии и инновациях, а не тратить баснословные деньги на чернуху против конкурентов.