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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 мая, 20:50

Командир роты с позывным Катунь возвращается на СВО после клинической смерти

Командир роты ВС РФ Катунь. Обложка © Личный архив / RT

Командир роты ВС РФ Катунь. Обложка © Личный архив / RT

Командир роты ВС РФ с позывным Катунь, который пережил клиническую смерть, снова возвращается в зону специальной военной операции (СВО). Он считает важным делиться своим опытом с молодыми бойцами.

«Работа есть работа. Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — цитирует командира телеканал RT.

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Боец отметил, что начал получать давно обещанные награды. Ему прислали орден Мужества, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

О пережитой коме и клинической смерти командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь сообщил в январе 2025 года. По словам бойца, его дважды после атак «Бабы-яги» засыпало землёй по голову.

Лия Мурадьян
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