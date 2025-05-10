Командир роты с позывным Катунь возвращается на СВО после клинической смерти
Командир роты ВС РФ Катунь. Обложка © Личный архив / RT
Командир роты ВС РФ с позывным Катунь, который пережил клиническую смерть, снова возвращается в зону специальной военной операции (СВО). Он считает важным делиться своим опытом с молодыми бойцами.
«Работа есть работа. Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — цитирует командира телеканал RT.
Боец отметил, что начал получать давно обещанные награды. Ему прислали орден Мужества, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».
О пережитой коме и клинической смерти командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь сообщил в январе 2025 года. По словам бойца, его дважды после атак «Бабы-яги» засыпало землёй по голову.