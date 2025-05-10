Командир роты с позывным Катунь возвращается на СВО после клинической смерти

Командир роты ВС РФ с позывным Катунь, который пережил клиническую смерть, снова возвращается в зону специальной военной операции (СВО). Он считает важным делиться своим опытом с молодыми бойцами.

«Работа есть работа. Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — цитирует командира телеканал RT.