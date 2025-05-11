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11 мая, 01:27

«Каролина» разгромила «Вашингтон» в 3-м матче серии плей-офф с травмой Овечкина

«Каролина» разгромила «Вашингтон» . Обложка © Х / Washington Capitals

«Каролина» разгромила «Вашингтон» . Обложка © Х / Washington Capitals

«Каролина Харрикейнз» уверенно переиграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:0 в третьем матче серии плей-офф НХЛ, поведя в ней со счётом 2-1. В составе победителей отличились Андрей Свечников, Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блейк.

Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится в ночь на 13 мая в Роли.

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Главной драмой матча стал жёсткий инцидент с Александром Овечкиным. В первом периоде защитник «Каролины» Брент Бёрнс нанёс капитану «Вашингтона» удар клюшкой прямо в лицо. Ови рухнул на лёд, схватившись за разбитые губы, но, проявив характер, продолжил игру. Судьи при этом не дали удаление «ураганам».

Артём Гапоненко
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