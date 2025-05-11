«Каролина» разгромила «Вашингтон» в 3-м матче серии плей-офф с травмой Овечкина

«Каролина Харрикейнз» уверенно переиграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:0 в третьем матче серии плей-офф НХЛ, поведя в ней со счётом 2-1. В составе победителей отличились Андрей Свечников, Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блейк.

Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится в ночь на 13 мая в Роли.