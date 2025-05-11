Пошли на мировую: Трамп объявил о «полной перезагрузке» в диалоге с Пекином

Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в отношениях с Китаем. Американский лидер сообщил о «полной перезагрузке» в переговорах, назвав встречу с представителями Поднебесной в Швейцарии «очень хорошей».

«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В КНР пока не прокомментировали результаты встречи с американской делегацией. Напомним, что именно жёсткие меры Трампа и введённые им 2 апреля дополнительные пошлины спровоцировали серьёзное обострение и чуть ли не торговую войну между США и Китаем.