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Регион
11 мая, 05:22

Россияне с лета не смогут переводить более 100 тыс. рублей без полной идентификации личности

Финансист Ермилова: С 30 мая вводятся ограничения на денежные переводы

С 30 мая вводятся ограничения на денежные переводы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 30 мая вводятся ограничения на денежные переводы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России вводятся новые правила для переводов без открытия банковского счёта. С 30 мая максимальная сумма таких переводов при упрощённой идентификации будет составлять 100 тысяч рублей. Это представляет собой пятикратное увеличение по сравнению с действующим лимитом в 15 тысяч рублей. При сумме выше для выполнения перевода необходима будет полная идентификация личности.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой, данное изменение направлено на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и соответствует международным финансовым требованиям.

«Эта мера отвечает международным стандартам и нацелена на предотвращение вывода капитала за пределы страны»,приводит её слова агентство «Прайм».

Основное изменение касается крупных сумм: все переводы, превышающие 100 тысяч рублей, теперь будут требовать полной идентификации клиента, аналогично процессу открытия банковского счёта. В то же время существующая система, позволяющая проводить переводы без строгой проверки паспортных данных, будет полностью пересмотрена.

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Юрист ранее предостерёг россиян, которые не зарегистрировали свои постройки в Росреестре на дачных участках, о возможном штрафе до пяти тысяч рублей. Согласно новым нормам, владельцы земельных участков обязаны оформлять строения, иначе они будут считаться незаконными.

Артём Гапоненко
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