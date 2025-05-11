Россияне с лета не смогут переводить более 100 тыс. рублей без полной идентификации личности

В России вводятся новые правила для переводов без открытия банковского счёта. С 30 мая максимальная сумма таких переводов при упрощённой идентификации будет составлять 100 тысяч рублей. Это представляет собой пятикратное увеличение по сравнению с действующим лимитом в 15 тысяч рублей. При сумме выше для выполнения перевода необходима будет полная идентификация личности.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой, данное изменение направлено на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и соответствует международным финансовым требованиям.

«Эта мера отвечает международным стандартам и нацелена на предотвращение вывода капитала за пределы страны», — приводит её слова агентство «Прайм».

Основное изменение касается крупных сумм: все переводы, превышающие 100 тысяч рублей, теперь будут требовать полной идентификации клиента, аналогично процессу открытия банковского счёта. В то же время существующая система, позволяющая проводить переводы без строгой проверки паспортных данных, будет полностью пересмотрена.