В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера

В Хасавюрте (Дагестан) вечером 10 мая произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь 75-летнего пенсионера. По данным регионального управления МВД, 35-летний водитель на BMW 530D XDRIVE совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил проспект И. Шамиля в неположенном месте.