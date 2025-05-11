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11 мая, 02:43

В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера

В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Хасавюрте (Дагестан) вечером 10 мая произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь 75-летнего пенсионера. По данным регионального управления МВД, 35-летний водитель на BMW 530D XDRIVE совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил проспект И. Шамиля в неположенном месте.

В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Дагестане водитель на BMW насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Как сообщает ведомство, пенсионер скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

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Артём Гапоненко
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