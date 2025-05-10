В Москве иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД

В субботу, 10 мая, утром в Москве иномарка насмерть сбила человека. Трагедия произошла в районе съезда №103 на внешней стороне МКАД. 360.ru сообщил со ссылкой на источник, что пешеход попал под колёса автомобиля марки Chery Tiggo.