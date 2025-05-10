В Москве иномарка насмерть сбила пешехода на МКАД
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В субботу, 10 мая, утром в Москве иномарка насмерть сбила человека. Трагедия произошла в районе съезда №103 на внешней стороне МКАД. 360.ru сообщил со ссылкой на источник, что пешеход попал под колёса автомобиля марки Chery Tiggo.
На место ДТП оперативно прибыли столичные экстренные службы. Движение на участке дороги было затруднено. Водителей призвали искать альтернативные пути следования.
Ранее под Ростовом автобус с 52 туристами угодил в смертельное ДТП по вине водителя «Оки». Кроме того, на Кубе автобус с российскими туристами перевернулся.