Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельному паспорту

Бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских скрывался по поддельным документам, удостоверяющим личность. Его разыскивали 12 лет по коррупционному делу о хищении свыше двух миллиардов рублей.

Экс-чиновника обвиняют в девяти преступлениях, за это предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — приводит данные из материалов уголовного дела агентство РИА «Новости»