Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельному паспорту
Олег Донских. Обложка © ЦОС ФСБ России
Бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских скрывался по поддельным документам, удостоверяющим личность. Его разыскивали 12 лет по коррупционному делу о хищении свыше двух миллиардов рублей.
Экс-чиновника обвиняют в девяти преступлениях, за это предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.
«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — приводит данные из материалов уголовного дела агентство РИА «Новости»
Напомним, Донских задержали сотрудники ФСБ в июне 2024 года. Министерство внутренних дел России тогда уточнило, что арестовали его в Истринском районе Московской области.