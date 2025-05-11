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11 мая, 02:38

Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельному паспорту

Олег Донских. Обложка © ЦОС ФСБ России

Олег Донских. Обложка © ЦОС ФСБ России

Бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских скрывался по поддельным документам, удостоверяющим личность. Его разыскивали 12 лет по коррупционному делу о хищении свыше двух миллиардов рублей.

Экс-чиновника обвиняют в девяти преступлениях, за это предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.

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«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность»,приводит данные из материалов уголовного дела агентство РИА «Новости»

Напомним, Донских задержали сотрудники ФСБ в июне 2024 года. Министерство внутренних дел России тогда уточнило, что арестовали его в Истринском районе Московской области.

Лия Мурадьян
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