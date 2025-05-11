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Регион
11 мая, 06:06

На Сахалине арестован мужчина, переехавший насмерть человека на автомобиле

Резонансное дело об убийстве на Сахалине получило продолжение: главный фигурант арестован. Мужчина, которого подозревают в том, что он намеренно переехал на автомобиле другого человека в Корсакове, заключён под стражу. Об этом сообщает СУ СК России по Сахалинской области.

Подозреваемого арестовали. Видео © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила пресс-служба ведомства.

Жестокий инцидент, в результате которого погиб человек, квалифицирован следствием как убийство, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также действия водителя расценены как хулиганство с применением автомобиля в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следователи СК продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролируется центральным аппаратом ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Сахалине пьяный мужчина сбил насмерть пешехода и порезал ещё пять человек своим тесаком. Водитель бросил в людей мусорную урну, после чего залез в автомобиль и задавил прохожего, оставив машину на его теле.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

Владимир Озеров
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